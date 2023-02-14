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8 машин с гуманитарным грузом и казахскими юртами выехали в Кахраманмараш

14 Февраля 2023, 23:37
8 машин с гуманитарным грузом и казахскими юртами выехали в Кахраманмараш

ИНДЖИРЛИК. КАЗИНФОРМ - Автоколонна из 8 машин с гуманитарным грузом и казахскими юртами отправились в Кахраманмараш с военной авиабазы Инджирлик. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Турецкие граждане с нетерпением ждут самый ценный груз в виде юрт, так как именно в этом регионе большое количество людей остались без крова», - сообщил корреспондент МИА «Казинформ».


Как сообщалось ранее, казахстанцы активно собирают гуманитарную помощь пострадавшим гражданам Турции. В Кахраманмараше начали устанавливать первые юрты, которые в помощь Турции отправил Казахстан.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству направить дополнительную гуманитарную помощь Турецкой Республике.

В прошлый понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны. Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

Число погибших в результате разрушительного землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше превысило 31 тысячу человек.


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