8 Марта в Алматы: люди, эмоции, цветы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Международный женский день практически на всех улицах города одна и та же картина - мужчины буквально сметают с прилавков цветы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Атмосфера праздника чувствуется на улицах, магазинах, кафе. По городу развернуты импровизированные рынки с цветами.

Придя на один из таких рынков мы увидели, как мужчины покупают цветы для своих жён, дочерей, матерей, сестёр, бабушек.

Особенно трогательно видеть как даже самые маленькие мужчины хотят порадовать своих близких в этот весенний праздник.

Единственное, на что жалуются продавцы цветов - это на погоду. За жаркой погодой в Алматы пришла настоящая зима со снегопадом и холодной температурой.

Вместе с тем, сотрудники полиции под предлогом штрафа останавливали женщин и дарили цветы.

В ДП пояснили, что это не значит, что работа по обеспечению правопорядка и дорожной безопасности в мегаполисе была приостановлена. По ходу несения службы экипажи обращали внимание на водителей женского пола и дарили им цветы. При этом, патрульные не забывали напоминать автолюбителям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.