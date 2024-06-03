8 марта сделать рабочим днем, а Курбан айт отмечать три дня предлагают в Кыргызстане

Депутаты парламента Кыргызстана предложил сделать 8 марта рабочим днем, а Курбан айт праздновать три дня, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Свое предложение депутат парламента страны Жалолидин Нурбаев озвучил на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша КР при принятии в первом чтении проекта нового трудового кодекса.

Кроме того, в проекте нового Трудового кодекса пересмотрен ряд нерабочих праздничных дней. Документом предлагается сделать рабочими днями 23 февраля, 7 апреля, 7-8 ноября, при этом дни будут считаться праздничными. Кроме того, кабинет министров предлагает отказаться от практики переноса выходных дней, когда праздник выпадает на выходные. При этом вводятся новогодние каникулы с 1 по 7 января и майские праздники с 1 по 9 мая.