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    16:03, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    8 марта сделать рабочим днем, а Курбан айт отмечать три дня предлагают в Кыргызстане

    Календарь
    Фото: Kazinform

    Депутаты парламента Кыргызстана предложил сделать 8 марта рабочим днем, а Курбан айт праздновать три дня, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Свое предложение депутат парламента страны Жалолидин Нурбаев озвучил на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша КР при принятии в первом чтении проекта нового трудового кодекса.

    Кроме того, в проекте нового Трудового кодекса пересмотрен ряд нерабочих праздничных дней. Документом предлагается сделать рабочими днями 23 февраля, 7 апреля, 7-8 ноября, при этом дни будут считаться праздничными. Кроме того, кабинет министров предлагает отказаться от практики переноса выходных дней, когда праздник выпадает на выходные. При этом вводятся новогодние каникулы с 1 по 7 января и майские праздники с 1 по 9 мая.

    Теги:
    Праздник Работа Кыргызстан СНГ Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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