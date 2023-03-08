Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Календарь Казинформа

8 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
8 Марта 2023, 07:00
8 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный женский день

Ежегодно отмечается Организацией Объединенных Наций. Исторически появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию. Современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.

Широко отмечается в Республике Казахстан, как и в других странах постсоветского пространства. К 8 марта все мужчины Казахстана готовятся основательно, планируя или тайком узнавая какой подарок подарить матери, дочери, тете, бабушке, любимой девушке или жене. Этот день является выходным днем.

СОБЫТИЯ

В 1958 году был основан крупнейший медиахолдинг «Қазақстан». Первый национальный телеканал «Қазақстан» стоял у истоков зарождения казахского телевидения. Именно в этот день состоялась первая пробная передача Алматинской студии.

На сегодняшний день телеканал «Қазақстан» является крупнейшим медийным ресурсом страны. Техническое оснащение позволяет покрыть вещанием практически 100% территории Республики Казахстан, а также приграничные области России, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Китая и Монголии.

В 2010 году французский режиссер Катрин Пеш сняла документальный фильм о казахстанских яблоках. Свою работу «Яблоко, от Эдемских садов до Г.М.П.» она представила в столичном кинотеатре «Кинопарк-8» в рамках Недели франкофонии.

Автор картины утверждает, что у существующих в мире более 6000 сортов яблок общий предок - 10000-летнее доисторическое яблоко, которое все еще произрастает в диком виде в лесах Казахстана. В своих доводах она ссылается на последние достижения в области генетики, международные научные исследования в Эльзасе, Нью-Йорке, Оксфорде, Дрездене, Санкт-Петербурге и Алматы.

В 2010 годуЧрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве и по совместительству в Республике Ирак Булат Сарсенбаев был аккредитован в Багдаде в качестве международного наблюдателя от Казахстана на парламентских выборах в Независимой высшей избирательной комиссии Ирака (IHEC) и приступил к наблюдению за ходом выборов на избирательных участках в провинции Анбар, в западной части Ирака.

В 2010 году в рамках сессии Комиссии по наркотическим средствам (КНС) Организации Объединенных Наций, которая состоялась в городе Вене, Казахстан выступил соавтором резолюции об укреплении регионального сотрудничества в борьбе с нелегальным оборотом наркотиков из Афганистана.

Принятие этой резолюции является несомненным успехом работы казахстанской делегации, способствующим дальнейшему усилению роли нашей страны в международной антинаркотической кампании.

В 2017 году посол Республики Казахстан в Великобритании Ерлан Идрисов вручил верительные грамоты Ее Величеству Королеве Елизавете II.

В ходе церемонии, состоявшейся в Букингемском дворце, Е. Идрисов передал Ее Величеству наилучшие пожелания от имени Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и поздравил Королеву Елизавету II с 65-летием нахождения на престоле.

В 2022 году два рекорда Казахстана в возрасте до 16 лет были установлены на чемпионате Республики Казахстан по легкой атлетике в помещении среди старших юношей (U18).

В 2022 году в фонде университета имени Мухтара Ауэзова были найдены 500 страниц стихотворений Нуржана Шонулы.

«Стихи Нуржана Шонулы написаны на арабском. В настоящее время не каждый может прочитать эти записи. Там есть свои нюансы. Поэтому проведение исследований было сложным. В целом Нуржан Шонулы был образованным и грамотным поэтом», - говорит краевед Айдаржан Балтабай.


История Казахстана   Дата  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО