8 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

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ДАТЫ

Международный женский день

Ежегодно отмечается Организацией Объединенных Наций. Исторически появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию. Современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.

Широко отмечается в Республике Казахстан, как и в других странах постсоветского пространства. К 8 марта все мужчины Казахстана готовятся основательно, планируя или тайком узнавая какой подарок подарить матери, дочери, тете, бабушке, любимой девушке или жене. Этот день является выходным днем.

СОБЫТИЯ

В 1958 году был основан крупнейший медиахолдинг «Қазақстан». Первый национальный телеканал «Қазақстан» стоял у истоков зарождения казахского телевидения. Именно в этот день состоялась первая пробная передача Алматинской студии.

На сегодняшний день телеканал «Қазақстан» является крупнейшим медийным ресурсом страны. Техническое оснащение позволяет покрыть вещанием практически 100% территории Республики Казахстан, а также приграничные области России, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Китая и Монголии.

В 2010 году французский режиссер Катрин Пеш сняла документальный фильм о казахстанских яблоках. Свою работу «Яблоко, от Эдемских садов до Г.М.П.» она представила в столичном кинотеатре «Кинопарк-8» в рамках Недели франкофонии.

Автор картины утверждает, что у существующих в мире более 6000 сортов яблок общий предок - 10000-летнее доисторическое яблоко, которое все еще произрастает в диком виде в лесах Казахстана. В своих доводах она ссылается на последние достижения в области генетики, международные научные исследования в Эльзасе, Нью-Йорке, Оксфорде, Дрездене, Санкт-Петербурге и Алматы.

В 2010 годуЧрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве и по совместительству в Республике Ирак Булат Сарсенбаев был аккредитован в Багдаде в качестве международного наблюдателя от Казахстана на парламентских выборах в Независимой высшей избирательной комиссии Ирака (IHEC) и приступил к наблюдению за ходом выборов на избирательных участках в провинции Анбар, в западной части Ирака.

В 2010 году в рамках сессии Комиссии по наркотическим средствам (КНС) Организации Объединенных Наций, которая состоялась в городе Вене, Казахстан выступил соавтором резолюции об укреплении регионального сотрудничества в борьбе с нелегальным оборотом наркотиков из Афганистана.

Принятие этой резолюции является несомненным успехом работы казахстанской делегации, способствующим дальнейшему усилению роли нашей страны в международной антинаркотической кампании.

В 2017 году посол Республики Казахстан в Великобритании Ерлан Идрисов вручил верительные грамоты Ее Величеству Королеве Елизавете II.

В ходе церемонии, состоявшейся в Букингемском дворце, Е. Идрисов передал Ее Величеству наилучшие пожелания от имени Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и поздравил Королеву Елизавету II с 65-летием нахождения на престоле.

В 2022 году два рекорда Казахстана в возрасте до 16 лет были установлены на чемпионате Республики Казахстан по легкой атлетике в помещении среди старших юношей (U18).

В 2022 году в фонде университета имени Мухтара Ауэзова были найдены 500 страниц стихотворений Нуржана Шонулы.

«Стихи Нуржана Шонулы написаны на арабском. В настоящее время не каждый может прочитать эти записи. Там есть свои нюансы. Поэтому проведение исследований было сложным. В целом Нуржан Шонулы был образованным и грамотным поэтом», - говорит краевед Айдаржан Балтабай.