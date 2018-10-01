8-летний ребенок пострадал в парке развлечений в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 8-летний ребенок ушиб голову в парке развлечений в крупном торгово-развлекательном центре в Актобе. Родители пытаются добиться возбуждения дела и привлечения к ответственности руководства парка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел 26 августа.

«Мальчик пострадал в комнате «Гравитация». Комната устроена так, что все движется в другую сторону и даже взрослый человек теряет равновесие и падает. И в этой комнате, не знаю для чего, приварен к полу железный стул. Ребенок скатился вниз и ударился головой об угол стула, расшиб голову, пришлось накладывать швы. А могло бы случиться еще хуже», - говорит адвокат семьи Станислав Никифоров.

Родители мальчика были снаружи, когда произошло несчастье, так как атракцион только для детей. После случившегося отец отвез пострадавшего в больницу, где ему наложили швы, так как было диагностировано глубокое рассечение лобной части головы.

Сейчас семья пытается добиться возбуждения дела и привлечения к ответственности руководства парка по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности».

«Сразу после инцидента было подано заявление в полицию, однако его списали в номенклатурный наряд. Это значит, что никто мер принимать не будет. Теперь мы написали жалобу в областную прокуратуру и МВД», - отметил С. Никифоров.

За комментарием «Казинформ» обратился в ДВД области.