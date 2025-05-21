8-летний «полицейский» из Караганды вышел на рейд вместе со стражами порядка
В Карагандинской области к обеспечению дорожной безопасности присоединился необычный помощник — 8-летний Нурасыл Толегенов. Он провел рейд вместе с полицейскими на трассе, передает корреспондент агентства Kazinform.
Юный знаток правил дорожного движения, ставший популярным в социальных сетях благодаря своей любви к полицейской службе, провел совместный рейд с сотрудниками полиции на трассе республиканского значения Караганда — Алматы.
В форменной одежде и с погонами «лейтенанта» на плечах, Нурасыл останавливал автомобили и лично напоминал водителям об основных правилах безопасного вождения. Самое главное, о чем предупреждал юный полицейский — не допускать превышения скорости, не выезжать на встречную полосу и не игнорировать потребность в отдыхе во время долгой поездки.
Акция прошла в рамках профилактической работы по снижению аварийности на загруженных магистралях региона.
Мальчик с раннего возраста мечтает стать полицейским — неудивительно, ведь его отец служит в патрульном батальоне полиции. Сегодня Нурасыл не только исполнил свою мечту, но и стал примером для взрослых.
— С наступлением летнего сезона транспортный поток в направлении Караганда — Балхаш резко увеличивается. В связи с этим мы усилили патрулирование на трассах. Если ранее в этом направлении работали 17 автопатрулей, то сейчас — уже 30. Каждый из них размещен с интервалом в 10 километров, — рассказал командир патрульного батальона Медет Нурмуханов.
По данным полиции, с начала 2025 года на дорогах области произошло 34 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 16 человек, еще 51 получил ранения. Также на трассах республиканского значения задержано 25 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
Выход юного «инспектора» на дорогу стал символом того, что безопасность — дело общее, а повышать культуру вождения важно с самого раннего возраста, отмечают в ДП Карагандинской области.
Ранее в МВД озвучили причины аварий на дорогах Казахстана.