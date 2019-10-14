8 краж за неделю после выхода из тюрьмы совершил парень в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В ИВС Павлодара попал 23-летний горожанин за кражу денег, украшений, продуктов и одежды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«23-летний житель области, будучи ранее дважды судимым за кражу и хулиганство, освободившись 4 буквально октября, в тот же вечер пошёл совершать кражи, - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области. - Злоумышленник, воспользовавшись отсутствием владельцев, проявив смекалку, весьма неординарным способом пробрался в дом. Он проник в дом, проломив стену, и похитил 200 тыс. тенге».

7 октября в период с 11:00 до 13:18 из дома садоводства «Строитель», отжав пластиковое окно, он украл деньги и золотые изделия. Ущерб, по словам полицейских, составил 7 млн тенге.

«10 октября днём из дома в посёлке Железнодорожников путём отжима пластиковых окон совершил кражу личных вещей. 11 октября тем же способом обокрал квартиру по улице Дальневосточная на сумму 150 тыс. тенге, - добавили в ведомстве. - 10 октября в посёлке Железнодорожников, убедившись, что хозяев нет дома, путём отжима пластикового окна совершил кражу денежных средств в сумме 350 тыс. тенге».

Почти все кражи совершены на территории дачных садоводств, уточнили в полиции. Со слов самого задержанного, ворованные продукты он съел, вещи носил сам, а деньги прогулял. В настоящее время молодой человек подозревается в совершении 8 краж.

«Сумма ущерба составила порядка 8 млн тенге. По всем фактам проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража»; подозреваемый водворен в изолятор временного содержания управления Павлодара», - сообщили в департаменте.