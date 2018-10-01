8 колоний закрыли в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане закрыли 8 колоний, сообщил заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чем нам помог проект Европейского союза «Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане»? В первую очередь, данный проект предоставляет возможность получения международного опыта, привлечения экспертов мирового уровня. Мы исследовали материально-техническую обеспеченность правоохранительных органов. Радует то, что Евросоюз выполняет свою важную миссию, находясь в Казахстане», - сказал Марат Ахметжанов на международной конференции «Будущее уголовного правосудия в Казахстане: от гуманизации к управлению переменами».

Заместитель генерального прокурора остановился на одном из выполняемых важных работ в рамках проекта.

«После получения Казахстаном независимости (в начале 90-х годов - прим. ред) мы стояли на третьем месте по количеству людей, сидящих за решеткой. Тогда в тюрьмах сидели около 100 тысяч человек. Перед нами стоял вопрос о решении данной проблемы. В этом деле нам помог проект «10 мероприятий по снижению количества заключенных». В результате число заключенных снизилось до 32 тыс. В международном тюремном индексе Казахстан улучшил свои позиции - с 35 до 82 места. Закрылись 8 колоний. Было сэкономлено 12 млрд тенге, которые были направлены на другие социально необходимые сферы жизни», - отметил Марат Ахметжанов.

По словам Марата Ахметжанова, проект «10 мероприятий по снижению количества заключенных» был завершен в 2017 году.

«В связи с принятием закона о гуманизации в текущем году на свободу выпущены около 4 тысяч человек. Некоторые люди отнеслись с подозрением с точки зрения законодательства к закону о гуманизации. Однако, мне хочется еще раз выделить его концепцию. В первую очередь, из тюрьм должны выпускаться лишь те люди, которые не представляют никакой опасности обществу. Глава государства строго предупредил о том, что реформы не должны противоречить правам граждан. Вот, поэтому убийцы, воры, мошенники и насильники будут дальше оставаться за решеткой. Однако мы должны способствовать тому, чтобы остальные заключенные снова вернулись в ряды полноценных граждан», - заключил Марат Ахметжанов.

Аян Бекенулы