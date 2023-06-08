8 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1962) родился- государственный и общественный деятель Республики Казахстан.

Родился в Тургайской (ныне - Костанайской) области. Окончил Целиноградский государственный медицинский институт, психиатр-нарколог; Костанайский институт бизнеса и управления, экономист-менеджер.

Трудовая деятельность: врач-интерн Тургайской областной больницы (1985-1986); врач психиатр-нарколог Тургайского областного наркологического диспансера (1986-1987); заведующий отделением № 2 Тургайского областного наркологического диспансера (1987-1988); врач психиатр-нарколог Кийминской районной больницы Целиноградской области (1988-1989); врач психиатр-нарколог отделения № 3 Целиноградского областного наркологического диспансера (1989); участковый врач, заведующий подростковой службой Целиноградского областного наркологического диспансера (1989-1992); врач психиатр-нарколог научно-производственного предприятия «МедТим» (1992-1993); главный врач научно-производственного предприятия «МедТим» (1992-1998); генеральный директор ТОО «Жанажол» (1998-2001); президент АО «Торгово-промышленный союз «Казахстан-Украина» (2001-2005); директор ТОО «Украинский национально-культурный центр «Оберег» (2005-2012); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2016-2021).

Награжден орденом «Достық» II ст. (2011); медалями «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл»; почетными грамотами Президента РК, Ассамблеи народа Казахстана, акима г. Астана, посольства Украины в РК.

назад (1966) родился- генеральный секретарь секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Родился в г. Алматы. Окончил Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова (1988), филолог-востоковед.

Трудовая деятельность: старший лаборант Института уйгуроведения АН КазССР (1988); стажер-исследователь Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР (1989-1991); второй секретарь консульского отдела Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1991); третий секретарь посольства Казахстана в Турции, советник информационно-аналитического управления Министерства иностранных дел РК (1992-1994); второй секретарь посольства РК в Турецкой Республике (1994-1996); руководитель протокольной службы Президента РК (1996); пресс-секретарь - руководитель пресс-службы Президента РК (1997-1998); пресс-секретарь Президента РК (05.1998-10.1998); вице-министр иностранных дел РК (1998-1999); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Турецкой Республике (1999-2003); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Федеративной Республике Германия (2003-2007); заместитель министра иностранных дел РК (2007-2008), национальный координатор по вопросам взаимодействия с Европейским союзом; помощник Президента РК (2008-2010); заместитель министра иностранных дел РК (2010-2014); постоянный представитель РК при международных организациях в городе Вене (2014-2017); председатель экономико-экологического комитета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (с 2017 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Австрийской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Словения по совместительству (2014-2020); исполнительный директор секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) (2020-2022).

На занимаемой должности - с октября 2022 года.

Награжден медалями «Астана» (1998), «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «Ерен еңбегі үшін» (2004), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008), им. Карла Крамаржа (Чехия, 2008). Кавалер Большого Креста ордена за заслуги перед ФРГ.

назад (1967) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Греческой Республике.

Родился в г. Джамбуле (ныне - г. Тараз). Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, журналист (1989); Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. Ломоносова (1992); Институт японского языка, стажировка, г. Кита-Урава, Япония (1994); Окинавский международный центр, стажировка, Япония, (1997).

Трудовая деятельность: сотрудник департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел РК (1992-1996); второй секретарь, первый секретарь, советник Посольства РК в Японии (1997-2003); директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел РК (2004-2008); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Сингапур по совместительству в Австралии и Новой Зеландии (2008-2016); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Японии (2016-2021).

На занимаемой должности - с мая 2021 года.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), почетной грамотой РК (2007). Отмечен Благодарностью Президента РК (2006).

назад (1969) родилась- министр здравоохранения Республики Казахстан.

Родилась в Западно-Казахстанской области. Окончила Актюбинский государственный медицинский институт, педиатрия (1992); Актауский государственный университет им. Ш. Есенова, государственное и местное управление (2007); Almaty Management University (ALMU), МВА, деловое администрирование (2015).

Трудовая деятельность: участковый педиатр городской поликлиники № 2 г. Атырау (1992-1994); врач-инфекционист детского инфекционного отделения медсанчасти № 1 г. Актау (1994-1994); заведующая отделением медсанчасти № 1 г. Актау (1994-1999); заместитель главного врача областной инфекционной больницы г. Актау (1999-2001); заместитель начальника Мангистауского областного управления здравоохранения (2001-2005); директор департамента здравоохранения Мангистауской области (2005-2006); начальник управления департамента организации медицинской помощи МЗ РК (2008-2010); директор департамента организация медицинской помощи МЗ РК (2010-2014); директор департамента социальных услуг Министерства здравоохранения и социального развития РК (2014-2016); директор департамента организации медицинской помощи МЗ РК (2016-2017); заместитель руководителя Медицинского центра управления делами Президента РК (2017-2020); вице-министр здравоохранения Республики Казахстан (2020-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

Награждена медалями «За вклад в создание Евразийского экономического союза» III ст. (2015), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Халық Ассамблеясына 20 жыл» (2015); нагрудными знаками «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігі» (2005), «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» (2010), «Үздік мемлекеттік қызметшы» (2018).