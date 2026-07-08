8 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

76 лет назад (1950) родился АДЫРБЕКОВ Икрам Адырбекович — государственный деятель, дипломат, член Совета старейшин Организации тюркских государств, член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстан.

Фото: sng.today

Родился в Ташкентской области (Узбекистан). Окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт, ученый зоотехник (1972); Институт менеджмента и маркетинга (1994); Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации (1999).

Трудовая деятельность: стажер-исследователь, аспирант, младший научный сотрудник Института экспериментальной биологии Академии наук Казахстана (1972-1979); старший научный сотрудник, заведующий лабораторией КазНИИ каракулеводства (1979-1983); инструктор Бугунского райкома партии (1983); секретарь парткома совхоза «Буржарский» (1983-1985); начальник отдела НПО «Каракуль», заместитель председателя объединения «Казкаракуль», «Казовцеводство», вице-президент концерна «Казахрунокаракуль» (1985-1992); генеральный директор внешнеэкономического АО «Казагровнешторг» (1992-1993); президент государственной внешнеторговой акционерной компании «Агросауда» (1993-1996); заместитель министра иностранных дел РК — начальник главного финансово-административного управления, директор департамента по обеспечению деятельности центрального аппарата и заграничных учреждений Министерства иностранных дел РК (1996-1997); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Литовской Республике (1997-2002); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Эстонской Республике и Латвийской Республике по совместительству (1998-2002); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Малайзии, Республике Индонезия, Государстве Бруней-Даруссалам, Республике Филиппины по совместительству (2002-2004); аким Кызылординской области (2004-2007); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Китайской Народной Республике (с 02.2007), Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Социалистической Республике Вьетнам и Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству (2007-2011); депутат Сената Парламента РК, председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (2011-2017).

Награжден орденами «Құрмет» (2006), «Парасат» (2011); Великого князя Литовского Гедиминаса III степени (2002); медалями.

68 лет назад (1958) родился ТУЙМЕБАЕВ Жансеит Кансеитулы — председатель правления — ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

Родился в Южно-Казахстанской (ныне — Туркестанской) области. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, филолог (1980); Московский государственный социальный университет.

Трудовая деятельность: ассистент, стажер-исследователь, старший преподаватель, доцент Казахского государственного университета (1980-1993); первый секретарь, заведующий отделом управления стран Среднего и Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел РК (1993-1994); второй, первый секретарь посольства РК в Турецкой Республике (1994-1997); консультант протокольной службы Президента РК (1997-1999); глава консульства РК в Турецкой Республике (1999); шеф протокола Президента РК (1999-2006); советник Президента РК — шеф протокола Президента РК (2004-2006); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Российской Федерации (2006-2007); министр образования и науки РК (2007-2010); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Турецкой Республике (с 2010 года), Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Албания по совместительству (с 2011 года); аким Южно-Казахстанской области (2016-2018); аким Туркестанской области (2018-2019); заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2021).

На занимаемой должности — с февраля 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2003), «Парасат» (2011); медалями «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015). Удостоен наград турецкой Ассоциации бизнесменов и промышленников за «особый вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и Турцией» (2011), международной платформы по развитию туризма Турции (TÜTAP) за «особые успехи в международных отношениях» (2011).

47 лет назад (1979) родился КУРМАНБАЕВ Талгат Насимуллаевич – генеральный директор ТОО «Казахстано-Китайский трубопровод».

Фото: КазМунайГаз -Аэро

Родился в Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «Правоведение»; Казахский государственный национальный технический университет им. К. Сатпаева по специальности «Проектирование, строительство и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

Трудовой стаж: менеджер ЗАО СП «Мунай-Транско» (2000); специалист, главный специалист, менеджер департамента транспортировки АО «КазТрансОйл» (2002-2005); исполнительный директор по транспортировке АО «КазТрансОйл» (2007-2009); глава департамента логистики и сервиса АО МНК «КазМунайТениз» (2005-2007); корпоративный секретарь в АО НК «КазМунайГаз» (2009-2011); главный эксперт, директор дирекции нефтегазовых активов АО ФНБ «Самрук-Казына» (2012-2015); заместитель генерального директора, генеральный директор ТОО «КазМунайГаз-Аэро» (2015-2020); заместитель директора департамента развития нефтяной промышленности Министерства энергетики РК (2020-2022); генеральный директор, председатель Правления АО «КазТрансОйл» (2022-2024); первый заместитель генерального директора ТОО «Казахстано-Китайский трубопровод» (2024-2025).

На занимаемой должности с января 2025 года.

46 лет назад (1980) родился СЫЗДЫКБЕКОВ Габит Абдимажитович — аким города Шымкент.

Фото: ortcom.kz

Родился в Шымкенте. Окончил Казахский государственный юридический университет, юрист; Дипломатическую академию МИД РФ, международные отношения.

Трудовая деятельность: атташе службы государственного протокола, третий секретарь службы госпротокола, третий секретарь департамента Европы и Америки, третий секретарь; второй секретарь пресс-службы канцелярии министра иностранных дел РК (2004-2007); главный эксперт секретариата председателя Сената Парламента РК, заведующий отделом по взаимодействию с Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности аппарата Сената Парламента РК (2007-2011); начальник управления департамента Азии и Африки МИД РК (2011-2012); советник Посольства РК во Французской Республике (2012-2017); советник департамента администрации и контроля МИД РК, советник председателя Сената Парламента РК (2017-2018); руководитель отдела по взаимодействию с Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности аппарата Сената Парламента РК (2018-2019); посол по особым поручениям МИД РК (2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Сербия (2019-2021); первый заместитель руководителя канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (2021-2023); первый заместитель руководителя Аппарата Правительства Республики Казахстан (2023).

На занимаемой должности — с сентября 2023 года.

39 лет назад (1987) родилась ЖАНАСОВА Асель Жубанышевна — заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

Родилась в Алматы. Окончила Кембриджский университет по международной стипендии президента РК «Болашақ» (2010); МГУ имени М. В. Ломоносова по программе «Executive Management», магистратура (2014).

Трудовая деятельность: специалист по информационным технологиям, менеджер управления по информационным технологиям, директор департамента по безопасности информационных технологий компании Eurasian Natural Resources Corporation PLC, Лондон (2010-2014); советник директора РГП «Банковское сервисное бюро» Национального банка РК, заместитель директора департамента цифровых технологий Национального банка РК (2014-2016); председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Зерде» (2016-2017); советник управляющего Международного финансового центра «Астана» (2017-2018); управляющий директор по цифровым технологиям Международного финансового центра «Астана» (2018-2020); вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан (2020-2022); председатель Правления АО «Казпочта» (2022-2025); советник Президента Республики Казахстан (2025).

На занимаемой должности — с декабря 2025 года.

Награждена юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл» (2021).

39 лет назад (1987) родился МУРЗАГЕЛЬДИЕВ Мадияр Айдосович — начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области.

Фото: Facebook

Родился в селе Коргалжын Акмолинской области. Окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК (2008).

Трудовая деятельность: инженер Управления государственного пожарного контроля города Астаны; старший инженер Управления государственного пожарного контроля города Астаны (2009-2013); главный специалист УЧС района «Сарыарка» ДЧС города Астаны (2013-2017); заместитель начальника УЧС района «Алматы» города Астаны (2017-2021); начальник УЧС района «Сарыарка» ДЧС Астаны (2021-2023); начальник Управления Государственного пожарного контроля ДЧС города Астаны (2023-2024); заместитель начальника ДЧС города Астаны (2024-2025); временно исполняющий обязанности начальника ДЧС Кызылординской области (2025).

На занимаемой должности — с октября 2025 года.