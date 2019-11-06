8 интернет-мошенников задержаны в столице

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские задержали 8 интернет-мошенников в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Anti-Fraud», направленного на пресечение преступлений в сфере информационных технологий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.

«В ходе первого этапа мероприятия задержаны 8 лиц, которые совершили 11 интернет-мошенничеств и 6 краж с электронных счетов. К сожалению, количество интернет-мошенничеств ежегодно растет, в этом году уже поступило более 1300 заявлений. Несмотря на предупреждения и рекомендации, жители столицы теряют бдительность и попадаются на уловки мошенников в сети Интернет», - говорится в сообщении ведомства Департамента полиции города.

По информации ведомства, в октябре несколько жителей города нашли объявления в Интернете об аренде квартиры, договорились с «арендодателями» и перечислили предоплату на электронный кошелек. После этого мобильный телефон последних был отключен, а деньги ушли на неизвестный счет. Потерпевшие обратились с заявлением в полицию.

«5.11.2019 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая задержана, ею оказалась 22-летняя жительница г. Нур-Султан, у которой изъяты банковские карты подставных лиц. Доказана ее причастность по 7 эпизодам», - отметили в ДП города.

Также полицейские задержали группу лиц, оказавшихся жителями Восточно-Казахстанской области. Используя интернет-приложения «INDRIVER» и «YANDEX», они под предлогом заказа такси обманывали столичных таксистов.

«Один из участников данной группы – 21 летняя девушка была осуждена за аналогичное преступление 4 месяца и получила «условно-досрочное освобождение». В этот же день за хищение денег с банковских карт задержан житель столицы гр. Р., 1998 г.р., который работал в одном из баров. Используя реквизиты клиентов бара, гр. Р., посредством Интернета получал доступ к счетам и совершал кражи. В отношении него доказано более 6 краж», - добавили в полиции.