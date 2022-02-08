8 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1975) родился- государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в г. Целинограде (ныне - г. Нур-Султан). Окончил Университет Мармара, экономист (город Стамбул, 1999).

Трудовая деятельность: сотрудник, начальник отдела нефти, газа и энергетики, начальник департамента анализа и прогнозирования доходов Министерства государственных доходов РК (1999-2002); исполняющий обязанности начальника управления текущих доходов департамента доходов, конвенций и контрактов Министерства финансов РК (2002-2003); начальник управления анализа и текущего прогнозирования доходов Налогового комитета Министерства финансов РК (2003); директор департамента анализа доходов Министерства финансов РК (2003-2005); директор частной компании, руководитель экономической группы ТОО «Агентство по исследованию рентабельности инвестиций» (2005-2008); вице-министр финансов РК (2008-2017); первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (2017-2019); министр национальной экономики Республики Казахстан (2019-2021); заместитель председателя правления Евразийского банка развития (с 2021 года).

назад (1978) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах.

Родился в Жамбылской области. Окончил Университет «Исламский призыв», г. Триполи, Ливия, специалист арабского языка и исламоведения (2002); Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана, магистр филологии (2004).

Трудовая деятельность: старший преподаватель Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак» (2002-2005); старший преподаватель Академии государственного управления при Президенте РК (2005-2006); третий секретарь департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (04.2006-09.2006); атташе, третий, второй секретарь посольства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах (2006-2011); первый секретарь департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2011-2012); советник посольства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах (2012-2015); советник-посланник посольства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах (2015-2017); генеральный консул Республики Казахстан в г. Дубае (2017-2019).

На занимаемой должности - с февраля 2019 года.

назад (1979) родился- заместитель прокурора Карагандинской области.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию, юрист; Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева менеджмент (2006).

Трудовая деятельность: сотрудник органов прокуратуры РК (2000-2006); заместитель директора департамента международного права, защиты имущественных прав государства, договоров и претензионно-исковой работы, директор департамента подзаконных актов, департамента регистрации нормативных правовых актов, департамента контроля и внутреннего аудита, департамента внутренней администрации Министерства юстиции РК, Центрального аппарата Министерства юстиции РК (2006-2010); начальник департамента юстиции Алматинской области Министерства юстиции РК (2010-2012); руководитель департамента юстиции г. Алматы Министерства юстиции РК (2012-2016); ответственный секретарь Министерства юстиции Республики Казахстан (2016-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», ведомственной медалью Министерства юстиции Республики Казахстан «Әділет органдары жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін»; Почетной грамотой Республики Казахстан.

назад (1980) родился- заведующий отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в г. Кызылорде. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2000); Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, экономист (2012)

Трудовая деятельность: преподаватель Кызылординского филиала Казахской государственной юридической академии (2000-2001); главный специалист администратора судов по Кызылординской области (08.2001-09.2001); главный специалист, главный инспектор, заведующий отделом государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области (2001-2005); начальник управления правового обеспечения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (2005-2007); юрист ТОО «Kazakh Integrated Services» и ТОО «CNRG Capital» (2007-2008); заместитель руководителя аппарата акима Кызылординской области (2008-2010); руководитель аппарата акима Кызылординской области (2010-2016); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы, заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК (2016-2021).

На занимаемой должности - с апреля 2021 года.

назад (1982) родилась- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию.

Родилась в г. Костанай. Окончила Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, преподаватель химии (2003); Костромский государственный университет им. Некрасова, специалист по работе с молодежью в сети интернет (2009).

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры химии Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова (2003-2005); заместитель директора по воспитательной работе и общественному согласию аграрно-биологического института Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова (2005-2006); руководитель программы ОО «Костанайский областной педагогический отряд «Ровесник» (2006-2008); консультант по молодежной политике отдела идеологической и общественно-политической работы Костанайского областного филиала НДП «Нур Отан» (2008-2013); председатель ОО «Общественно-педагогическое движение Костанайской области», по совместительству заместитель главного врача по маркетингу Костанайского перинатального центра (2013-2015); председатель территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Костанайской области» (2015-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.