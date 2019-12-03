8 фактов избиения сотрудников ЦОНов зарегистрировано с начала 2019 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году в отношении работников центров обслуживания населения зарегистрировано 8 фактов избиения. Об этом сообщил управляющий директор Государственной корпорации «Правительство для граждан» Мурат Жуманбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года в Центрах обслуживания населения было зарегистрировано 8 фактов избиения сотрудников. По данным фактам ведется расследование. После вынесения судебного решения будет предоставлена еще дополнительная информация. Такие случаи произошли в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Все эти 8 фактов зарегистрированы, как избиение. Кроме того, в ЦОНе зафиксированы и другие скандальные случаи», - рассказал М. Жуманбай, отвечая на вопросы журналистов в Службе центральных коммуникаций.

Также директор корпорации рассказал о причинах возникновения конфликтов граждан в ЦОНах.

«К примеру, сотрудники ЦОНов требуют определенных документов, а граждане не приносят полный пакет необходимых документов. Были и такие случаи, когда в ЦОН для получения услуг вместо себя направляют постороннего человека и у них не имеется никакой доверенности или других документов, подтверждающих родство. Тем не менее, прибывший граждан требует оказания услуг. В таких случаях наши сотрудники не могут нарушить закон. У них есть соответствующие обязанности и требования. В связи с тем, что работник ЦОНа не выполнил их просьбу и действовал законно, граждане устраивают скандалы», - сказал он.