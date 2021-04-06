8 человек спасли и 15 эвакуировали при пожарах в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки 5 апреля подразделениями департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области осуществлено 12 выездов на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. В ходе которых спасено 11 человек, из них 7 детей и эвакуировано 15 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

5 апреля в 17:48 на пульт диспетчеров ДЧС поступило сообщение о пожаре в городе Балхаше. По улице Желтоқсан в пятиэтажном жилом доме, в квартире на 4-м этаже произошло горение на общей площади 10 кв.м. Силами специализированной пожарной части №5 из квартиры 5-го этажа по автолестнице спасено 2 человека из них 1 ребенок, по лестничному маршу эвакуировано 8 человек.

Пожар ликвидирован в 18:43.Жертв и пострадавших нет. По предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов.

Ночью в 23:30 на пульт «101» поступило о пожаре в четырехэтажном доме по улице Ишимская в Караганде. По прибытию к месту вызова пожарными подразделениями было обнаружено сильное задымление в подъезде. Два звена газодымозащитной службы были направлены на проведение разведки, спасение и эвакуацию жильцов подъезда.

«Спасатели с квартир подъезда по лестничному маршу при помощи спасательных колпаков спасли 6 человек, из них 4 детей и эвакуировали 7 человек. Горение произошло в квартире на 4-м этаже на общей площади 12 кв.м. В результате пожара с отравлением угарным газом легкой степени госпитализированы в медучреждение жительница квартиры, 1996 г.р. и дети, 2017, 2018 и 2020 г.р. Принятыми мерами в 00:04 пожар был ликвидирован», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

В тушении пожара было задействовано 26 человек личного состава и 7 единиц техники Службы пожаротушения ДЧС Карагандинской области. По предварительной версии причиной пожара также стало короткое замыкание электропроводов.

ДЧС Карагандинской области просит граждан внимательно и серьезно относиться к вопросу своей безопасности и соблюдать правила пожарной безопасности в быту: не оставлять непотушенные сигареты, спички, свечи и другие источники огня; следить за исправностью электрических проводов и приборов; не перегружать электросети; использовать только исправное печное, газовое, электрооборудование.



