8 человек пострадали в ДТП в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В результате столкновения автобуса и грузового авто в Карагандинской области пострадали 8 человек, из них 5 - граждане Таджикистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

11 ноября около 23:30 в Актогайском районе Карагандинской области, не доезжая посёлка Сары-Шаган 38-летний водитель автобуса «Van Hool» (гражданин Кыргызстана), двигаясь в направлении города Алматы, столкнулся со следовавшим в попутным направлении прицепом автомашины «Volvo» под управлением 55-летнего жителя Алматинской области. По предварительным данным, авария произошла из-за гололеда, водитель автобуса не справился с рулевым управлением и допустил столкновение.

В результате ДТП 8 человек с различными травмами доставлены в медучреждение. Пятеро пострадавших являются гражданами Таджикистана.

«В результате аварии госпитализированы 8 человек. Из них 4 человека - в реанимации с травмами головы, переломами грудной клетки и конечностей. 1 пострадавший - в крайне тяжелом состоянии. 4 человека - на стационарном лечении с черепно-мозговыми травмами», - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 15 пассажиров и 2 водителя.

«По данному дорожно-транспортному происшествию назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.