8 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1966) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по аграрным вопросам.

Родился в г. Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет, правоведение (1990); Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП), государственное управление (1997).

Трудовая деятельность: начальник юридического управления РГП «Реабилитационный фонд» Министерства финансов РК (2000-2002); заместитель директора ГУ «Финансовый центр» Министерства образования (2000-2002); председатель правления дочерней компании «Казастыктранс» (2003-2006); представитель интересов Казахстана в Международном зерновом совете в Великобритании, участвовал в тендерах ООН (2006-2007); председатель правления ТОО «Номад» (2008-2012); заместитель директора фонда «Сары-Арка» (2012-2013); заместитель директора РГП «Дирекция государственных резиденций» УДП РК (2013-2015); директор РГП «Дирекция государственных резиденций» УДП РК (2015-2018); торговый представитель Республики Казахстан в Российской Федерации (2018-2019); председатель правления АО «Национальная компания «Kazakh Invest» (2019-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

назад (1972) родился- аким города Кокшетау.

Родился в Кокчетавской области. Окончил Челябинский государственный агроинженерный университет; Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова; Высшую школу государственной экономики в Кутне, Польша.

Трудовая деятельность: рабочий (1989); работал в частном секторе (1994-2013); первый заместитель председателя Кокшетауского городского филиала НДП «Нұр Отан» (2013-2014); заместитель председателя Акмолинского областного филиала партии «Нұр Отан» (2014-2016); секретарь Кокшетауского городского маслихата (2016-2018); аким Коргалжынского района Акмолинской области (2018-2019); заместитель руководителя аппарата акима Акмолинской области - управляющий делами (04.2019-10.2019); аким Зерендинского района Акмолинской области (2019-2021).

На занимаемой должности - с марта 2021 года.

назад (1977) родилась- генеральный директор Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет»; постоянный представитель Казахстана при Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Имеет два высших образования по специальностям «метеорология» и «финансы», а также степень магистра по направлению «прикладная экология».

Трудовая деятельность: техник-метеоролог РГП «Казгидромет» (2002-2003); инженер-метеоролог, инженер-метеоролог I категории, ведущий инженер метеоролог, начальник управления метеорологии (2003-2009); директор департамента метеорологии (2011-2015); директор департамента экологического мониторинга (2015-2017); заместитель генерального директора РГП «Казгидромет» (2017-2020).

На занимаемой должности - с марта 2020 года.

назад (1980)- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, Член Комитета по экономической реформе и региональному развитию. Родился в Жетысуской области .

В 2001 году окончил Казахский национальный аграрный университет по специальности «Инженер-механик», в 2021 году- магистратуру Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина по специальности «Экономика». В студенческие годы был получателем президентской степендий, акима Алматинской области и Академика Сахарова.

Имеет стаж работы в агропромышленном комплексе более 20 лет. Занимал руководящие должности в различных его направлениях (учреждениях). Автор ряда информационных проектов по ведению учета племенных животных (ИАС). Имеет уникальную модель и кейс по созданию кооперативов. Автор книги «Отбасы кодексі», соавтор мультимедийного проекта «Дәуір дәрісі». В 2018-2022 гг. вел передачу «Аграрный Казахстан» на Казах радио. Трудовая деятельность: 2001-2003- Главный специалист Министерство сельского хозяйства РК 2003-2009- Директор департамента АО «Казагромаркетинг» 2009-2011- Генеральный директор научно-инновационного центра животноводства и ветеринарии 2012-2013- Управляющий директор национального холдинга «КазАгро» 2013-2015- Заместитель Председателя Правления АО «КазАгроПродукт» 2015-2016- Директор мясоперерабатывающего комбината г. Караганды 2016-2017- Эксперт Центра «Агробизнес» «НПП» Атамекен«2017-2018- Председатель Правления АО»Асыл Түлік«2019-2020- Директор компании»БиоПрофи«.

На занимаемой должности с марта 2023 года.