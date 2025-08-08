8 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

48 лет назад (1977) родилась АЛИМБАЕВА Данара Кизатовна – генеральный директор РГП «Казгидромет».

Фото: kapital.kz

Имеет два высших образования по специальностям «метеорология» и «финансы», степень магистра по направлению «прикладная экология».

Трудовая деятельность: техник-метеоролог РГП «Казгидромет» (2002-2003); инженер-метеоролог, инженер-метеоролог I категории, ведущий инженер-метеоролог, начальник управления метеорологии (2003-2009); директор департамента метеорологии (2011-2015); директор департамента экологического мониторинга (2015-2017); заместитель генерального директора РГП «Казгидромет» (2017-2020).

На занимаемой должности с марта 2020 года.

45 лет назад (1980) родился БАККОЖАЕВ Анас Ахатович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию.

Фото: senat

Родился в области Жетысу. Окончил Казахский национальный аграрный университет по специальности «Инженер-механик» (2001), магистратуру Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина по специальности «Экономика» (2021).

Имеет стаж работы в агропромышленном комплексе более 20 лет. Занимал руководящие должности в различных его направлениях (учреждениях). Автор ряда информационных проектов по ведению учета племенных животных (ИАС). Имеет уникальную модель и кейс по созданию кооперативов. Автор книги «Отбасы кодексі», соавтор мультимедийного проекта «Дәуір дәрісі».

Трудовая деятельность: главный специалист Министерство сельского хозяйства РК (2001-2003); директор департамента АО «Казагромаркетинг» (2003-2009); генеральный директор научно-инновационного центра животноводства и ветеринарии (2009-2011); управляющий директор национального холдинга «КазАгро» (2012-2013); заместитель Председателя Правления АО «КазАгроПродукт» (2013-2015); директор мясоперерабатывающего комбината г. Караганды (2015-2016); эксперт Центра «Агробизнес» «НПП» Атамекен (2016-2017); председатель правления АО «Асыл Түлік» (2017-2018); директор компании «БиоПрофи» (2019-2020); ведущий передачи «Аграрный Казахстан» на Казахском радио (2018-2022).

На занимаемой должности с марта 2023 года.

41 год назад (1984) родился КАЖКЕНОВ Куандык Жумабекович – вице-министр промышленности и строительства РК.

Фото: Gov.kz

Родился в Кокчетавской области. Окончил Казахский аграрный университет им. С.Сейфуллина по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий», квалификация «инженер» (2006); академия «Кокше» по специальности «Юриспруденция» (2015).

Трудовая деятельность: инженер-электрик ТОО «Арх-Идея» (2006-2008); инженер-проектировщик ТОО «Научно-технический центр «Новые проекты» (2008-2009); специалист отдела методологии и информационного обеспечения РГП «Госэкспертиза» (2009-2011); ведущий специалист сектора методологии и информационного обеспечения отдела методологии и информационного обеспечения РГП «Госэкспертиза» (2011-2012); ведущий специалист отдела по работе с филиалами РГП «Госэкспертиза» (2012-2013); начальник отдела по работе с филиалами РГП «Госэкспертиза» (2013-2015); начальник управления методологии РГП «Госэкспертиза» (2015-2016); заместитель директора филиала по Северному региону РГП «Госэкспертиза» (2016-2017); начальник управления методологии РГП «Госэкспертиза» (2017); заместитель генерального директора РГП «Госэкспертиза» по информационным технологиям (2017-2021); генеральный директор РГП «Госэкспертиза» (2021-2024).

На занимаемой должности с апреля 2024 года.