8 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день альпинизма

Праздник появился в честь годовщины первого покорения в 1786 году высшей точки Альп — вершины Монблан. Высота Монблан составляет 4 тысячи 810 метров над уровнем моря. Ее первыми покорили врач Мишель-Габриэль Паккард и проводник Жак Бальма.

Международный день офтальмологии

Учрежден в честь выдающегося советского и российского офтальмолога и глазного микрохирурга Святослава Федорова. Он первым в СССР провел успешную операцию по имплантации искусственного хрусталика, первым в мире провел операцию по лечению глаукомы на ранней стадии (глубокую склерэктомию), активно занимался внедрением радиальной кератотомии (хирургической операции, заключающейся в разрезании роговицы глаза и позволяющей лечить нарушения фокусировки) и оказал заметное влияние на развитие лазерной коррекции зрения. Отмечается праздник в день его рождения.

Международный день кошек

Отмечается ежегодно по инициативе Международного фонда защиты животных (IFAW), одной из крупнейших в мире неправительственных экологических благотворительных организаций. Одна из главных задач Международного дня кошек — привлечь внимание к проблеме бездомных животных.

СОБЫТИЯ

В 1998 году в Кокшетау, перед зданием Государственного университета имени Чокана Валиханова, был открыт памятник великому казахскому ученому.

Чокан Чингисович Валиханов (1835-1865) — историк, этнограф и фольклорист, путешественник, просветитель, правнук Абылай-хана. Родился на станции Кусмурын Костанайской области.

В 2000 году были изменены границы города Астаны. В городскую черту была включена часть земель Целиноградского и Шортандинского районов общей площадью 45 195 гектаров.

В 2002 году был подписан Закон «О правах ребенка в Республике Казахстан», регулирующий отношения, возникающие в связи с реализацией основных прав и законных интересов ребенка, гарантированных Конституцией Республики Казахстан, исходя из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности, формирования национального самосознания на основе общечеловеческих ценностей мировой цивилизации.

В 2011 году в Лос-Анджелесе в престижнейшем здании Гильдии режиссеров Америки с большим успехом прошло официальное открытие фестиваля культуры и кино «Казахстан: калейдоскоп картин». Это мероприятие — уникальная возможность продемонстрировать кинематографическое искусство и богатую культуру Казахстана лидерам мировой киноиндустрии.

В 2012 году в Казахстане была проведена первая трансплантация сердца жителю Костанайской области Жанибеку Успанову. Его донором стала женщина Галина Воротникова, у которой констатировали смерть мозга. Сын Воротниковой Игорь дал разрешение на трансплантацию. Операцию провел Юрий Пя.

В 2013 году на базе АО «Накопительный пенсионный фонд «Государственный накопительный пенсионный фонд» было создано АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ). Собственник — Правительство Республики Казахстан. Создание фонда не меняет принципов накопительной пенсионной системы. В ЕНПФ сохранена система индивидуальных накопительных пенсионных счетов.

В 2013 году в Казани вышел в свет сборник стихов казахского классика Магжана Жумабаева, переведенных на татарский язык известным поэтом, заслуженным деятелем РТ, лауреатом премии имени Г. Тукая Радифом Гаташем. В книгу, изданную Союзом писателей Татарстана, вошли также переводы поэтов Нури Арсланова, Мудариса Агляма и Флеры Тархановой.

В 2014 году кокшетауская поэтесса Вера Гиоргадзе стала лауреатом литературной премии «Наследие-2014», учрежденной Российским императорским домом совместно с Российским союзом писателей. Торжественная церемония вручения наград победителям прошла в Москве, в Большом зале Центрального дома литераторов.

Поэтессе Вере Гиоргадзе вручили статуэтку премии в форме золотого пера на постаменте из лазурита, памятный диплом с подписью Великой княгини. Она получила право издания персональной книги в издательстве Российского союза писателей за счет оргкомитета премии. Кроме того, она стала обладателем императорской медали «Юбилей всенародного подвига 1613-2013».

В 2014 году в г. Шымкенте молодежная информационная служба Казахстана (МИСК) открыла специальные курсы по изучению языка жестов. Проект под названием «Держаться за руки» призван помочь интегрироваться в общество молодым людям, имеющим проблемы со слухом. Курсы работают на бесплатной основе, и посещать их могут все желающие, независимо от возраста, наличия или отсутствия проблем со слухом.

В 2017 году Республика Казахстан за обеспечение безопасности полетов была удостоена награды о признании заслуг от имени президента Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO). Казахстан одним из первых стран-членов ИКАО удостоился данной награды в знак признания существенного прогресса в решении проблем в области контроля обеспечения безопасности полетов за последние несколько лет.

В 2017 году в дар Республике Казахстан были переданы редкие картины с образами легендарной поэтессы Сары Тастанбеккызы, известной в народе как ақын Сара.

Столь щедрый вклад в сохранение памяти о великих деятелях искусства казахского народа внесла жительница Москвы Тимофеева Гелия Алексеевна, исполнившая завет своей матери Ващенко Маргариты Маркиановны, которая является единственным автором образа Сары Тастанбеккызы.

Редкие картины с образом Сары Тастанбеккызы, а также с пейзажами родины поэтессы — села Капал, — будут храниться в музее Акын Сары в селе Капал Аксуского района Алматинской области.

В 2017 году на Филиппинах прошел Чемпионат Азии по боксу среди юниоров, в котором юниорская сборная Республики Казахстан заняла первое общекомандное место.

На счету сборной Казахстана — шесть золотых наград, две серебряные и две бронзовые награды. Это лучший результат среди всех стран-участниц.

В 2018 году Республика Казахстан предложила присоединиться Турецкой Республике, Азербайджанской Республике и Кыргызской Республике к введению визы «Шелковый путь», предназначенной для туристов. Внедрение такого механизма станет аналогом Шенгенской визы, но только туристского назначения.

В 2018 году для контроля и организации паломничества Министерством общественного развития (МОР) РК совместно с Духовным управлением мусульман Казахстана (ДУМК) была создана хадж-миссия, которая состояла из 14 человек: семи представителей ДУМК, трех — средств массовой информации, двух медицинских сотрудников Министерства здравоохранения РК и двух представителей МОР РК. Ответственным органам были даны рекомендации о принятии мер по решению всех организационных вопросов поездки паломников на хадж.

В 2019 году в Костанае был открыт первый в Казахстане региональный центр психологической поддержки для детей и подростков.

Основная задача — профессиональная поддержка несовершеннолетних и молодежи по профилактике асоциального, суицидального и деструктивного поведения, психологическая работа с детьми. Консультации, тренинги, диагностика — это лишь небольшой перечень предоставляемых услуг. В центре также будут преподавать несколько дисциплин, которые помогут ребятам рассказать о беде и пережить трудную жизненную ситуацию.

В 2021 году в г. Вильнюсе открыли первую в стране и в регионе Федерацию тогызкумалак. На регулярной основе проводятся мастер-классы по тогызкумалак, в ходе которых азам игры обучаются литовские школьники и студенты. Впервые было издано методическое пособие по игре на литовском языке и презентовано на крупной региональной выставке «Школа».

В декабре 2020 года на основании совместного предложения Казахстана, Кыргызстана и Турции ЮНЕСКО включило игру тогызкумалак в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

В 2023 году в Актау завершился Чемпионат мира по шахматам среди школьных команд. Казахстанцы Аланбек Жайназаров, Амир Жукенов, Мирас Хасенов, Айсултан Анетов из Республиканской физико-математической школы Астаны в младшей группе (до 12 лет) взяли бронзу.

В 2024 году в «Казахстанской правде» была опубликована статья Главы государства «Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию».

«На этапе новейшей истории развития наши государства прошли через многие испытания и трудности. Пессимистические прогнозы о том, что центральноазиатские республики пополнят группу так называемых «несостоявшихся государств», или failed states, не подтвердились. Государства региона доказали свою состоятельность и заняли достойное место в международном сообществе. Благодаря единству и мудрости наших народов мы укрепили свою территориальную целостность, свободу и независимость», — отметил Президент Казахстана.

В 2024 году в Астане торжественно открыли памятник Алишеру Навои. В церемонии приняли участие президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев. Глава государства отметил, что возведение памятника великому поэту, выдающемуся мыслителю Алишеру Навои в столице Казахстана является символом особого уважения казахского народа к узбекскому.