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    18:23, 17 Май 2024 | GMT +6

    8 астанчан осудили за занятие террористической деятельностью

    суд
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Восемь жителей Астаны осуждены за занятие террористической деятельностью, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру города.

    Приговором суда 8 жителей Астаны осуждены к лишению свободы сроком от 7 до 20 лет за занятие террористической деятельностью.

    — Участники террористической группы обсуждали переселение в зону боевых действий в Сирии и необходимость установления теократического строя правления в Казахстане. Руководитель этой группы организовал финансирование террористической организации, ведущей боевые действия в Сирии. Государственным обвинителем-прокурором полностью доказана вина осужденных, — говорится в сообщении.

    Прокуратура Астаны предостерегает граждан от посещения мест и интернет-сайтов, пропагандирующих радикальные идеи в исламе.

    Приговор вступил в законную силу.

    Теги:
    Осужденные Терроризм Астана Прокуратура Сирия
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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