8 астанчан осудили за занятие террористической деятельностью

Восемь жителей Астаны осуждены за занятие террористической деятельностью, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру города.

Приговором суда 8 жителей Астаны осуждены к лишению свободы сроком от 7 до 20 лет за занятие террористической деятельностью.

— Участники террористической группы обсуждали переселение в зону боевых действий в Сирии и необходимость установления теократического строя правления в Казахстане. Руководитель этой группы организовал финансирование террористической организации, ведущей боевые действия в Сирии. Государственным обвинителем-прокурором полностью доказана вина осужденных, — говорится в сообщении.

Прокуратура Астаны предостерегает граждан от посещения мест и интернет-сайтов, пропагандирующих радикальные идеи в исламе.

Приговор вступил в законную силу.