+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -7 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

8,9 млн казахстанцев вакцинировались от коронавируса

20 Декабря 2021 09:25
Поделиться:
8,9 млн казахстанцев вакцинировались от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 363 114 человек полностью вакцинированы против коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.

Новости по теме
Сколько подростков и беременных вакцинировались Pfizer в Казахстане
Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения РК Более 19 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса Пневмония с признаками КВИ: восемь заболевших, один летальный исход за сутки

Согласно опубликованным данным, на 20 декабря 2021 года в Казахстане I компонентом провакцинировано 8 899 669 человек, II компонентом - 8 363 114 человек.

Напомним, 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
Сколько подростков и беременных вакцинировались Pfizer в Казахстане
Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения РК
Более 19 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса
Пневмония с признаками КВИ: восемь заболевших, один летальный исход за сутки
Популярное
1 Новые кадровые назначения в РК за неделю
2 Свыше 150 рожденных в День Независимости малышей получили подарки в Нур-Султане
3 24 новых электровоза завезут в Казахстан в 2022 году
4 О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана
5 Благодаря Независимости моя мечта стала реальностью – врач из Алматы
6 Пункт пропуска на границе Казахстана и Китая могут перевести на круглосуточный режим
Читайте также
Пневмония с признаками КВИ: восемь заболевших, один летальный исход за сутки
456 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане
Новые кадровые назначения в РК за неделю
Свыше 150 рожденных в День Независимости малышей получили подарки в Нур-Султане
24 новых электровоза завезут в Казахстан в 2022 году
О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана
Благодаря Независимости моя мечта стала реальностью – врач из Алматы
Пункт пропуска на границе Казахстана и Китая могут перевести на круглосуточный режим
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив