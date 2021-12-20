8,9 млн казахстанцев вакцинировались от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 363 114 человек полностью вакцинированы против коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.

Согласно опубликованным данным, на 20 декабря 2021 года в Казахстане I компонентом провакцинировано 8 899 669 человек, II компонентом - 8 363 114 человек.

Напомним, 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.