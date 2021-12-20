Новости
8,9 млн казахстанцев вакцинировались от коронавируса
20 Декабря 2021 09:25
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 363 114 человек полностью вакцинированы против коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.
Новости по темеАлексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения РК Более 19 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса Пневмония с признаками КВИ: восемь заболевших, один летальный исход за сутки
Согласно опубликованным данным, на 20 декабря 2021 года в Казахстане I компонентом провакцинировано 8 899 669 человек, II компонентом - 8 363 114 человек.
Напомним, 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения РК
- Коронавирус: три региона Казахстана - в «желтой» зоне
- Сколько подростков и беременных вакцинировались Pfizer в Казахстане
- Более 19 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса
- Пневмония с признаками КВИ: восемь заболевших, один летальный исход за сутки
- 456 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн