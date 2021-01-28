8,8 тысячи семей получат  адресную социальную помощь в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане в 2021 году адресную социальную помощь получат 8,8 тысячи семей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата ВКО.

В ведомстве сообщили, что на заседании областного акимата были обсуждены вопросы предоставления адресной социальной помощи. Глава региона Даниал Ахметов подвел итоги уходящего года и поставил ряд задач на 2021 год.

Напомним, в прошлом году адресную социальную помощь в Восточно-Казахстанской области получили 10 969 многодетных и малообеспеченных семей на сумму 4,7 млрд тенге. Кроме назначения государственных пособий, в регионе проведена активная работа по трудоустройству и вовлечению в предпринимательство. В результате в 2020 году из числа получателей АСП трудоустроено 2907 человек. В рамках госпрограммы «Еңбек», многодетные получили 636 грантов, а малообеспеченные семьи – 239.

«От членов многодетных и малообеспеченных семей поступило 1060 заявок на гранты, из которых 875 заявок, или 82% были одобрены. По распоряжению акима области в прошлом году были созданы городские и районные общественные комиссии по вопросам многодетных и малоимущих семей. В течение года проведено 77 разъяснительных работ, в ходе которых рассмотрены вопросы выделения жилья, грантов для многодетных и малообеспеченных семей, а также качества учебного процесса, обеспечения школьной формой, питания и другие. Хочу отметить, что в области первыми в стране созданы общественные объединения «Ақ ұлпа аналары» и «Үйлесім», – сказал руководитель управления координации занятости и социальных программ ВКО Жасулан Сарсебаев.

По словам руководителя управления, в 2021 году гарантированный социальный пакет для детей из числа семей, получателей АСП в возрасте от 1 до 6 лет планируется обеспечить через портал социальных услуг, что позволит самостоятельно выбрать поставщика. Даниал Ахметов дал положительную оценку масштабам проделанной работы и поставил ряд задач на 2021 год.

«В прошлом году была проделана большая работа. Тем не менее, поручаю в этом году охватить трудоспособных получателей адресной социальной помощи активными мерами содействия занятости, в том числе грантами и микрокредитами. Также поручаю подготовить индивидуальный проект по оздоровлению представителей старшего поколения. Это особенно важно для пожилых людей, которые внесли огромный вклад в развитие нашей страны. У нас для этого имеются замечательные центры», – отметил Д. Ахметов.





В целом в 2021 году запланировано назначение АСП 8,8 тысячи семей, где более 42 тысяч человек, в том числе 11 тысяч детей от 1 до 6 лет предполагается обеспечить продуктовыми наборами и гигиеническими средствами.

Фото: пресс-служба акимата ВКО