8,8 млрд тенге выделено на подготовку к возможной второй волне COVID-19 в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области на борьбу к возможной второй волне коронавирусной инфекции выделено 8,8 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пандемия COVID-19 стала серьезным вызовом системе здравоохранения, где, несмотря на принимаемые меры, существует нехватка кадров, оборудования. В текущем году строятся 17 объектов на 12,9 млрд тенге, на капитальный ремонт 7-ми объектов выделено 3 млрд тенге», - сказал в рамках брифинга в службе центральных коммуникаций на тему «О территориальном развитии в рамках послания Главы государства» аким Алматинской области Амандык Баталов.

Также в городе Талдыкоргане в кратчайшие сроки построена модульная инфекционная больница на 200 коек, которая укомплектована всем необходимым современным оборудованием и штатом (452 единицы медперсонала).

«В целом на борьбу с пандемией из местного бюджета выделено 13,8 млрд тенге, в том числе 8,8 млрд тенге – на подготовку ко второй волне коронавируса. В рамках оказания материальной поддержки более пяти тысячам медработников (5 362) выплачены надбавки на сумму 4,7 млрд тенге, из местного бюджета 1 123 медика получили премии на 137 млн тенге», - отметил он.