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8 785 187 человек привились вакциной от коронавируса в Казахстане
3 Февраля 2022 08:37
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству привитых вакциной от коронавирусной инфекции граждан в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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Согласно данным ведомства, по состоянию на 2 февраля в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции привились 9 213 147 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 785 187 человек.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7656 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
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