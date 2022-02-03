8 785 187 человек привились вакциной от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству привитых вакциной от коронавирусной инфекции граждан в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Согласно данным ведомства, по состоянию на 2 февраля в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции привились 9 213 147 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 785 187 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7656 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.