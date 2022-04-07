8 745 административных дел незаконно возбуждено против бизнеса - депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Существенная нагрузка на малый бизнес со стороны органов контроля все еще сохраняется. Установлены 8 745 незаконно возбужденных административных производств. Об этом заявил депутат Сената Парламента РК Андрей Лукин, озвучивая проблемы, касающиеся защиты прав предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил депутат в своем запросе на имя главы Кабмина, представители бизнеса жалуются на нарушения, которые выявляются при назначении и проведении проверок, в том числе в период действия моратория и карантина.

«Существенная нагрузка на малый бизнес со стороны органов контроля и надзора все еще сохраняется. В 2020 году каждая третья проверка была проведена в деятельности субъекта малого предпринимательства. При этом каждая пятая проверка проводится с нарушением прав предпринимателей. Тем самым, соответствующими органами выявлено свыше 12 тысяч нарушений прав предпринимателей при проведении проверок в их деятельности», - сказал сенатор Андрей Лукин на пленарном заседании палаты.

Как отмечает депутат, установлены 8 745 незаконно возбужденных административных производств, 2 665 фактов незаконного применения ограничительных мер, 93 случая назначения проверок не уполномоченным лицом, 38 проверок, по которым не было оснований для их назначения, 86 иных нарушений законности.

В связи с этим, сенатор Андрей Лукин попросил Премьер-Министра РК посодействовать в устранении указанных нарушений законодательства.

«Прошу рассмотреть возможность обеспечения своевременности госконторля за деятельностью уполномоченных органов по вопросам проведения проверок и иных форм контроля, организации качественного и эффективного планирования контрольных мероприятий в деятельности органов контроля и надзора, в том числе путем совершенствования ведомственной системы оценки рисков, а также инициировать изменения и дополнения в действующее законодательство, направленные на ужесточение ответственности должностных лиц по фактам незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность», - обратился Андрей Лукин.

Кроме того, депутат просит рассмотреть вопрос и о дисциплинарной ответственности, как виновных должностных лиц органов контроля и надзора, так и руководителей центральных государственных и местных исполнительных органов, не обеспечивших надлежащий контроль за действиями подчиненных.