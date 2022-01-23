8 685 213 человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

По данным на 22 января, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 122 455 человек.

Вторым компонентом привито 8 685 213 человек.