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8 630 788 человек получили полный курс вакцинации от COVID-19 в РК

18 Января 2022 08:55
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8 630 788 человек получили полный курс вакцинации от COVID-19 в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

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На 18 января первым компонентом в Казахстане провакцинировано 9 072 044 человека, второй компонент вакцин получили 8 630 788 человек.

Опубликованы также данные в разрезе регионов.



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#Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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