8 630 788 человек получили полный курс вакцинации от COVID-19 в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

На 18 января первым компонентом в Казахстане провакцинировано 9 072 044 человека, второй компонент вакцин получили 8 630 788 человек.

Опубликованы также данные в разрезе регионов.



