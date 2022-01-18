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8 630 788 человек получили полный курс вакцинации от COVID-19 в РК
18 Января 2022 08:55
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
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На 18 января первым компонентом в Казахстане провакцинировано 9 072 044 человека, второй компонент вакцин получили 8 630 788 человек.
Опубликованы также данные в разрезе регионов.
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