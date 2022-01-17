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8,6 млн человек в РК получили два компонента вакцины против КВИ

17 Января 2022 08:20
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8,6 млн человек в РК получили два компонента вакцины против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК обновил статистику вакцинированных от коронавирусной инфекции граждан в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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По состоянию на 16 января 2022 года, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 062 324 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 620 751 человек.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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