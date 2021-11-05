8,5 трлн тенге составил объем финансирования Нацпроекта по развитию предпринимательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8,5 трлн тенге составил общий объем финансирования Нацпроекта по развитию предпринимательства. Об этом рассказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный проект по развитию предпринимательства направлен на повышение предпринимательской активности, акселерацию роста предпринимателей и формирование новых ниш, а также комплексное развитие конкуренции. В рамках реализации данных направлений предусмотрено 10 задач, 30 показателей и 69 мероприятий. Общий объем финансирования Национального проекта составляет около 8,5 трлн тенге, в том числе в республиканском бюджете предусмотрено более 1 трлн тенге, в местных бюджетах - 125 млрд тенге», - отметил министр национальной экономики.

По словам Асета Иргалиева, будет обеспечено привлечение частных инвестиций на сумму 7,3 трлн тенге.