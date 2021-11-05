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8,5 трлн тенге составил объем финансирования Нацпроекта по развитию предпринимательства

5 Ноября 2021 15:58
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8,5 трлн тенге составил объем финансирования Нацпроекта по развитию предпринимательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8,5 трлн тенге составил общий объем финансирования Нацпроекта по развитию предпринимательства. Об этом рассказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Национальный проект по развитию предпринимательства направлен на повышение предпринимательской активности, акселерацию роста предпринимателей и формирование новых ниш, а также комплексное развитие конкуренции. В рамках реализации данных направлений предусмотрено 10 задач, 30 показателей и 69 мероприятий. Общий объем финансирования Национального проекта составляет около 8,5 трлн тенге, в том числе в республиканском бюджете предусмотрено более 1 трлн тенге, в местных бюджетах - 125 млрд тенге», - отметил министр национальной экономики.

По словам Асета Иргалиева, будет обеспечено привлечение частных инвестиций на сумму 7,3 трлн тенге.


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#Бизнес   #Экономика   #Миннацэкономики   #Нацпроекты  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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