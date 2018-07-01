8,44 триллиона тенге превысила сумма пенсионных накоплений в Казахстане на 1 июля

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане общая сумма пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) по состоянию на 1 июля 2018 года составила 8444,3 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

Общая сумма пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) ЕНПФ в январе-июне этого года увеличилась на 663,6 млрд тенге, или на 8,5%. В частности, за этот период произошло увеличение «чистого» дохода от инвестирования пенсионных активов на 356,4 млрд тенге, общий объем которого по состоянию на 1 июля составил 3131,3 млрд тенге.

Вместе с тем основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 июля этого года по-прежнему занимают государственные ценные бумаги РК и корпоративные ценные бумаги эмитентов РК - 46,8% и 25,4% соответственно от общего объема пенсионных активов.

Сумма пенсионных выплат в январе-июне 2018 года составила 100,9 млрд тенге.

Количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков по обязательным пенсионным взносам с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления, на 1 июля составило 9,7 млн.