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8,2 млрд тенге выделены из бюджета для проведения Национальной переписи населения РК

13 Февраля 2020 15:16
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8,2 млрд тенге выделены из бюджета для проведения Национальной переписи населения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК Нурболат Айдапкелов рассказал, сколько средств из бюджета выделено для проведения Национальной переписи населения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Бюджет переписи населения Республики Казахстан 2009 года составил 6,5 млрд. тенге, а в 2020 году - 8,2 млрд тенге. Для подготовки и проведения национальной переписи населения Республики Казахстан с 2018 по 2022 годы Комитету предусмотрены расходы в сумме 8 млрд 211 млн тенге.

Для сравнения: затраты на одного человека при проведении переписи 2009 года составили - 2,9 долларов США и в 2020 году - 1,2 доллара США.
Бюджет переписи населения Российской Федерации 2020 года составляет 50 млрд. руб. А затраты на одного человека при проведении переписи в России – 3,6 долларов США. При этом стоимость переписи в расчете на одного человека составляет: В Республике Беларусь – 1,04 доллара США, а в Азербайджане – 1,44 доллара США» , - сказал Нурболат Айдапкелов н а пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.
Председатель Комитета по статистике МНЭ РК также пояснил, как будут расходоваться средства.
«Основную часть бюджета - 3 млрд 7 млн тенге выделили для оплаты труда интервьюеров. Средства также расходуются на онлайн-ресурс и информационную систему. В областных центрах мы открыли отделы для переписи населения. Около 1 млрд тенге потрачено на покупку планшетов, сумок и шарфов. Все эти сведения вы можете увидеть на сайте» , - подчеркнул Нурболат Айдапкелов.


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Ключевые слова: Демография,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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