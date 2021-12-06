8,1 млн человек получили два компонента вакцины против коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации населения Казахстана против коронавирусной инфекции на 6 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

На 6 декабря 2021 года I компонентом 8 783 874 человек провакцинировано в Казахстане, II компонентом 8 182 339 человек.



