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    10:00, 02 Май 2021 | GMT +6

    799 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 2 мая лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 43 707 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераcпространению Covid-19.

    Из получающих лечение от КВИ 43 707 человек - 43 198 КВИ+ и 509 КВИ-

    Из них в стационарах находится – 15 065 пациентов, на амбулаторном уровне – 28 642 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    в тяжелом состоянии – 799 пациентов,

    в состоянии крайней степени тяжести – 177 пациент;

    на аппарате ИВЛ – 116 пациентов.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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