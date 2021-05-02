10:00, 02 Май 2021 | GMT +6
799 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 2 мая лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 43 707 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераcпространению Covid-19.
Из получающих лечение от КВИ 43 707 человек - 43 198 КВИ+ и 509 КВИ-
Из них в стационарах находится – 15 065 пациентов, на амбулаторном уровне – 28 642 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 799 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 177 пациент;
на аппарате ИВЛ – 116 пациентов.