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797 казахстанцев продолжают лечение от коронавируса

20 Ноября 2022, 08:30
797 казахстанцев продолжают лечение от коронавируса
20 Ноября 2022, 08:30

797 казахстанцев продолжают лечение от коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 20 ноября лечение от КВИ продолжают получать 797 человек (–621+ и 176 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В стационарах находятся 112 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 685 человек. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.


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