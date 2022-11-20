797 казахстанцев продолжают лечение от коронавируса

20 Ноября 2022, 08:30

20 Ноября 2022, 08:30

797 казахстанцев продолжают лечение от коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 20 ноября лечение от КВИ продолжают получать 797 человек (–621+ и 176 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В стационарах находятся 112 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 685 человек. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.