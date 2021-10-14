793 казахстанских села обеспечат централизованным водоснабжением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно стопроцентного обеспечения населения чистой питьевой водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день услугами водоснабжения обеспечено 98 % городского и 91,8 % сельского населения. Всего по стране 6 316 сел, из них 3991 село обеспечено централизованным водоснабжением, в 403 селах установлены комплексные блок-модули. Из 1 922 необеспеченных сел в 793 планируется продолжить строительство централизованного водоснабжения. В целях рационального использования средств в малочисленных селах (1 129 сел), где проживает менее 200 человек, будут установлены локальные системы очистки воды (КБМ)», - написал Аскар Мамин в своем ответе.

Кроме того, по его словам, Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан совместно с местными исполнительными органами разработаны планы по стопроцентному обеспечению до 2025 года населенных пунктов водоснабжением по каждому региону, где учтено каждое село.

«В текущем году на развитие систем водоснабжения и водоотведения за счет средств республиканского бюджета предусмотрено 162,8 млрд тенге, в том числе: по городам – 77,3 млрд тенге на 92 проекта, по селам – 74,1 млрд тенге на 258 проектов, на строительство и реконструкцию групповых водопроводов – 11,4 млрд тенге на 17 проектов. Решение вопросов питьевого водообеспечения предусмотрено в национальном проекте «Сильные регионы – драйвер развития страны» на 2021 – 2025 годы, где для строительства и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения запланировано 498 млрд тенге», - заключил Премьер.