792 тонны продуктов находится в стабилизационном центре Карагандинской области

В Карагандинской области принимаются меры для сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары: заключаются меморандумы, сформирован региональный стабилизационный фонд, производителям предоставляются кредиты по оборотной схеме, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: РСК Карагандинской области

Об этом на платформе Региональной службы коммуникаций рассказали руководитель отдела аналитических разработок департамента экономических расследований по Карагандинской области Владислав Ли, старший оперуполномоченный отдела аналитических разработок департамента экономических расследований по Карагандинской области Конысбек Ахметов и главный специалист департамента торговли и защиты прав потребителей Карагандинской области Мадияр Тулкубаев.

В настоящее время в перечень товаров первой необходимости входят 19 наименований.

- Правила торговли социально значимыми продовольственными товарами (СЗПТ) регламентированы Законом «О регулировании торговой деятельности». Согласно ст. 9 закона, размер предельной торговой надбавки не должен превышать 15 % от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика. Нами регулярно выявляются факты завышения. Только в этом году мы привлекли к ответственности более 30 субъектов торговли, – сообщил Владислав Ли.

Сейчас департамент экономических расследований сосредоточился на создании ровной ценовой политики в отношении СЗПТ. Под прицелом сфера поставок продовольствия социальным объектам.

По словам Конысбека Ахметова, с 2011 года в Карагандинской области работает стабилизационный фонд. Сейчас в нем находится 792 тонны продукции.

В регионе также действует межведомственная комиссия по расследованию посреднических схем, которую курирует заместитель акима области. С начала года проведено 15 заседаний.