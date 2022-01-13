Новости
792 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
13 Января 2022 08:15
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 792 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
Новости по темеКарагандинская область вошла в «красную» зону Коронавирус: три города и пять областей Казахстана в «красной» зоне Пневмония с признаками КВИ: 61 случай заболевания выявили в Казахстане за сутки
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 197,
город Алматы - 47,
Акмолинская область - 34,
Актюбинская область - 40,
Алматинская область - 25,
Атырауская область - 14,
Восточно-Казахстанская область - 45,
Жамбылская область - 13,
Карагандинская область - 114,
Костанайская область - 46,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 37,
Северо-Казахстанская область - 171,
Туркестанская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 966588.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Почти сотня: в Костанайской области резко возросло число заболевших КВИ
- Карагандинская область вошла в «красную» зону
- Коронавирус: три города и пять областей Казахстана в «красной» зоне
- Пневмония с признаками КВИ: 61 случай заболевания выявили в Казахстане за сутки
- Свыше полумиллиона человек получили первый компонент вакцины от КВИ в столице
- 206 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047