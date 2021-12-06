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791 человек выздоровел от коронавируса за сутки в Казахстане
6 Декабря 2021 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 791 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 124,
город Алматы - 65,
город Шымкент - 27,
Акмолинская область - 140,
Актюбинская область - 7,
Алматинская область - 44,
Атырауская область - 11,
Восточно-Казахстанская область - 38,
Жамбылская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 1,
Карагандинская область - 143,
Костанайская область - 7,
Кызылординская область - 4,
Павлодарская область - 42,
Северо-Казахстанская область - 124,
Туркестанская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 942076.
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