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790 казахстанцев продолжают получать лечение от коронавируса

18 Ноября 2022, 08:12
790 казахстанцев продолжают получать лечение от коронавируса
18 Ноября 2022, 08:12

790 казахстанцев продолжают получать лечение от коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 18 ноября лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 790 человек (–612+ и 178 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

В стационарах находятся 100 пациентов, на амбулаторном уровне – 690 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.


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