Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

79 населенных пунктов могут быть подтоплены в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
1 Апреля 2021, 13:40
79 населенных пунктов могут быть подтоплены в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели готовятся к предстоящему паводку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Угроза паводка в регионе существует. Об этом говорят данные метеорологов о количестве осадков, влагозапасов и промерзании почвы. Уже в первых числах апреля ожидается подъем уровня воды на малых реках.

На брифинге заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Кангужинов сообщил, что по области на учет взяли 79 населенных пунктов, подверженных подтоплению. В них проживают около шести тысяч человек. Однако спасатели не исключают, что число таких сел может увеличиться при определенных условиях таяния снега и потока талых вод.

Для оперативного реагирования создали группировку сил и средств: 484 человека, 155 единиц техники, 8 плавсредств и 83 мотопомпы. При осложнении обстановки привлекут еще 1 900 человек и около 1,5 тысячи единиц техники.

В регионе заготовили 190 тонн горюче-смазочных материалов, 32,4 тысячи тонн инертного материала и 27,8 тысячи штук мешкотары.

«Из населенных пунктов вывезено около 1,9 млн кубометров снега. Идет работа по очернению полей, расчистке водопропускных труб и арыков. С 15 марта на территории области проводятся взрывные работы на проблемных участках рек. Проводится комиссионная работа по оценке готовности сил и средств местных исполнительных органов к реагированию на чрезвычайные ситуации весеннего периода. Подготовлено 325 пунктов временного размещения пострадавшего населения», - рассказал М. Кангужинов.

Спасатели проводят рейды, рассказывают населению о возможных угрозах паводка.


Северо-Казахстанская область   Безопасность   Паводок   МЧС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Завод по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей построят в Жамбылской области
Завод по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей построят в Жамбылской области
Шесть человек погибли в ДТП возле Караганды
Шесть человек погибли в ДТП возле Караганды