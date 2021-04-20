79-летний водитель погиб в ДТП в Шамалгане

ШАМАЛГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области произошло ДТП, в результате которого скончался 79-летний водитель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент полиции.

«ДТП произошло около 13 часов 19 апреля т.г. в п.Шамалган Карасайского района. По предварительным данным, водитель автомашины «Kia Ceratto», следуя по ул.Алдашева в южном направлении допустил столкновение с припаркованной на обочине дороги автомашиной «Faw», далее по инерции допустил столкновение в магазин. В результате ДТП от полученных травм на месте аварии скончался 79-летний водитель «Kia Ceratto», трое его пассажиров с различными травмами госпитализированы в ЦРБ г. Каскелен», - сообщили в полиции.

По информации ведомства, по факту ДТП по ст.345 ч.3 УК РК начато досудебное расследование, назначены экспертизы.