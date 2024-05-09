79-летие Победы: какие выплаты получили ветераны в Казахстане 

В этом году 148 ветеранов Великой Отечественной войны празднуют 79-ю годовщину Победы. Какие выплаты предусмотрены в городах республиканского значения и регионах для участников ВОВ, читайте в материале агентства Kazinform.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, во всех регионах страны в честь празднования 79-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам ВОВ оказана единовременная материальная помощь в размере не менее 1,5 млн тенге. В общей сложности на выплаты для 50,1 тыс. человек (ветеранам ВОВ и лицам, внесшим вклад в Победу) местными исполнительными органами было предусмотрено 3 млрд тенге.

По состоянию на 1 мая т.г. в Казахстане проживает 148 ветеранов Великой Отечественной войны: 108 участников ВОВ и 40 лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ.

Также республике насчитывается 50 012 граждан, внесших вклад в Победу в ВОВ. В их числе: жители блокадного Ленинграда – 70 человек; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 149 человек; супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 2 314 человек; вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ – 2 человека; труженики тыла – 47 477 человек.



Во многих регионах выплаты ветеранам превысили средний размер:

В Акмолинской области — 3 млн тенге.

В Кызылординской области ко Дню Победы ветеранам-фронтовикам выплатили по 2,5 миллиона тенге.

В Актюбинской области — свыше 2 млн тенге.

В области Абай, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской областях, городах Астане и Алматы участники ВОВ получили по 2 млн тенге.

В ВКО ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны получили по 1,5 миллиона тенге.

В области Жетысу ветераны войны получили по 1,5 миллиона тенге.

В ЗКО инвалиды и участники ВОВ – 1,5 миллиона тенге.

В Костанайской области ветеранам выплатили по 1,5 миллиона тенге.

В Мангистауской области ветеранам ВОВ выплатили по 1,5 миллиона тенге.

В Северо-Казахстанской области ветераны ВОВ получили по 1,5 миллиона тенге.

В Туркестанской области ветераны получили по 1,5 миллиона тенге.

В Жамбылской области встречают 79-летие Великой Победы 8 ветеранов ВОВ, им также оказана финансовая поддержка - 1,5 млн тенге.

В области Улытау на сегодняшний день не осталось участников ВОВ. Вместе с тем в регионе есть другие категории граждан, которым положены выплаты к 9 Мая, так 487 тружеников тыла получили по 100 тысяч тенге; 3 человека - бывшие несовершеннолетние узники – получили по 100 тысяч тенге; 15 человек - вдовы воинов, погибших в ВОВ - получили по 50 тысяч тенге.

В Атырауской области также на сегодня не осталось ни одного участника войны. Вместе с тем в области остались лица, приравненные к ветеранам ВОВ: узники концлагеря, созданного фашистами и их союзниками в годы ВОВ – от 1 миллиона тенге; 21 ветерану тыла, внесшему вклад в победу, оказана единовременная денежная помощь в размере 100 тысяч тенге на общую сумму 2,1 миллиона тенге; 903 ненагражденным ветеранам фронта оказана единовременная денежная помощь в размере 50 тысяч тенге на общую сумму 45,1 миллиона тенге.



