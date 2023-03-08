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79 казахстанцев заболели коронавирусом

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
8 Марта 2023, 13:05
79 казахстанцев заболели коронавирусом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки у 79 казахстанцев выявлена КВИ, у четырех - коронавирусная пневмония, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

«На 8 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 712 человек (–1 577 + и 135 КВИ-), из них в стационарах находится – 135 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 577 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента», - говорится в сообщении.


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