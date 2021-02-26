79 человек спасли за сутки на автодорогах Карагандинской области
Спасательные работы были проведены в городе Темиртау на автодороге «Алматы-Екатеринбург». Силами воинской части 52859 из автомобилей, застрявших в снежных заносах спасено 17 человек. Люди были доставлены в Темиртау и Караганду.
В городе Темиртау на 1060 км участка автодороги «Алматы-Екатеринбург» силами ДЧС из технически неисправного автомобиля спасен и доставлен домой мужчина.
Еще одна спасательная работа была проведена в Шетском районе. На автодороге «Алматы-Екатеринбург» в районе села Кызылкой из остановившихся в снежном заносе автомобиля скорой медицинской помощи и легкового автотранспорта были спасены 9 человек. Спасены в том числе мужчина с острым инфарктом и беременная женщина, готовящаяся к родам Они были доставлены на вездеходе в Караганду.
В городе Темиртау спасатели доставили два человека, оставшихся на технически неисправном легковом автомобиле.
Кроме того, в Бухар-Жырауском районе, на 52 км автодороги «Караганда-Аягуз-Бугаз», в 5 км от поселка Ботакара силами ДЧС из автомобилей, застрявших в снежных заносах, спасено 37 человек, из них 2 детей. Они были доставлены в Караганду.
В Осакаровском районе, на 1124 км автодороги «Кызылорда-Павлодар», в 55 км от поселка Молодежный из технически неисправного грузового автомобиля спасено 4 человека, которые были доставлены в поселок.
В Бухар-Жырауском районе в 9 км от села Тогызкудук и в 10 км от села Доскей силами ДЧС спасено 9 человек. Никто из них не нуждался в медицинской помощи.
Департамент по ЧС Карагандинской области напоминает о том, что на территории области действует штормовое предупреждение.
«Предупреждаем о необходимости при ухудшении погоды ограничить выезды на дальние расстояния, перед поездками проверять техническую исправность автомобиля, следить за информацией о метеопрогнозах и штормовых предупреждениях», - напомнили в ДЧС.