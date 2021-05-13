РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:00, 13 Май 2021 | GMT +6

    788 пациентов с КВИ и пневмонией находятся в тяжелом состоянии

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 13 мая лечение от КВИ продолжают получать 39 626 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нерапространению Covid-19.

    Из числа получающих лечение от КВИ - 39 143 КВИ+ и 483 КВИ-, из них в стационарах находится – 14 124 пациента, на амбулаторном уровне – 25 502 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    в тяжелом состоянии – 788 пациентов,

    в состоянии крайней степени тяжести – 183 пациента,

    на аппарате ИВЛ – 116 пациентов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:40
    Пьяная скандалистка напала на полицейского в Астане
    Сегодня, 19:22
    Елена Рыбкина стартовала с победы в WTA 1000
    Сегодня, 19:12
    Президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!