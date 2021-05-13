788 пациентов с КВИ и пневмонией находятся в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 13 мая лечение от КВИ продолжают получать 39 626 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нерапространению Covid-19.

Из числа получающих лечение от КВИ - 39 143 КВИ+ и 483 КВИ-, из них в стационарах находится – 14 124 пациента, на амбулаторном уровне – 25 502 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 788 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 183 пациента,

на аппарате ИВЛ – 116 пациентов.