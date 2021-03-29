788 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 788 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 236,

город Алматы - 210,

город Шымкент - 3,

Акмолинская область - 40,

Алматинская область - 73,

Атырауская область - 78,

Восточно-Казахстанская область - 22,

Западно-Казахстанская область - 8,

Карагандинская область - 67,

Костанайская область - 10,

Кызылординская область - 2,

Павлодарская область - 28,

Северо-Казахстанская область - 5,

Туркестанская область - 6.

Итого выздоровевших в Казахстане - 217 168.