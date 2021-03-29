РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 29 Март 2021 | GMT +6

    788 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 788 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 236,

    город Алматы - 210,

    город Шымкент - 3,

    Акмолинская область - 40,

    Алматинская область - 73,

    Атырауская область - 78,

    Восточно-Казахстанская область - 22,

    Западно-Казахстанская область - 8,

    Карагандинская область - 67,

    Костанайская область - 10,

    Кызылординская область - 2,

    Павлодарская область - 28,

    Северо-Казахстанская область - 5,

    Туркестанская область - 6.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 217 168.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!