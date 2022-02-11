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7866 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
11 Февраля 2022 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели от коронавируса 7866 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 242
город Алматы - 1052
город Шымкент - 37
Акмолинская область - 901
Актюбинская область - 148
Алматинская область - 333
Атырауская область - 262
Восточно-Казахстанская область - 467
Жамбылская область - 56
Западно-Казахстанская область - 332
Карагандинская область - 2911
Костанайская область - 425
Кызылординская область - 28
Мангистауская область - 2
Павлодарская область - 472
Северо-Казахстанская область - 97
Туркестанская область - 101
Итого выздоровевших в Казахстане - 1205671.
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