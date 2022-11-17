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786 казахстанцев получают лечение от КВИ

17 Ноября 2022, 07:52
786 казахстанцев получают лечение от КВИ
17 Ноября 2022, 07:52

786 казахстанцев получают лечение от КВИ

АСТВАНА. КАЗИНФОРМ - На 17 ноября лечение от КВИ продолжают получать 786 человек (–609+ и 177 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой Министерство здравоохранения РК.

В стационарах находятся 90 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 696 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa,на аппарате ИВЛ – 2 пациента.


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