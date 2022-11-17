786 казахстанцев получают лечение от КВИ

17 Ноября 2022, 07:52

17 Ноября 2022, 07:52

786 казахстанцев получают лечение от КВИ

АСТВАНА. КАЗИНФОРМ - На 17 ноября лечение от КВИ продолжают получать 786 человек (–609+ и 177 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой Министерство здравоохранения РК.

В стационарах находятся 90 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 696 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa,на аппарате ИВЛ – 2 пациента.