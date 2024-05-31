784,4 тысячи га земли планируется обработать от саранчи в Актюбинской области

В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область 29-30 мая вице-премьер Серик Жумангарин посетил Айтекебийский, Иргизский и Мартукский районы, где ознакомился с ходом весенне-полевых работ, мерами по борьбе с саранчой и актуальными проблемами аграриев, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В этом году по Актюбинской области планируется засеять 747,3 тыс. га. В основном это зерновые (430,3 тыс. га), кормовые (247 тыс. га) и масличные (59 тыс. га) культуры. На сегодня в регионе уже засеяны 283,1 тыс. га. С учетом погодных условий завершить посевную кампанию планируют в конце мая – начале июня.

Фото: Правительство РК

В этом году по Актюбинской области планируется засеять 747,3 тыс. га. В основном это зерновые (430,3 тыс. га), кормовые (247 тыс. га) и масличные (59 тыс. га) культуры. На сегодня в регионе уже засеяны 283,1 тыс. га. С учетом погодных условий завершить посевную кампанию планируют в конце мая – начале июня.

Фото: Правительство РК

В Айтекебийском и Мартукском районах на встречу с вице-премьером пришли руководители крестьянских хозяйств и сельхозпредприниматели. Глава крестьянского хозяйства Марлен Баймагамбетов поднял проблему местных фермеров, которые еще в 2021 году закупили дождевальные машины для орошения полей. Однако местный филиал «Казводхоза» до сих пор не обеспечил инфраструктуру для подачи воды из канала. При этом фермерам нужно выплачивать кредиты.

Фото: Правительство РК

Сразу на следующее утро Серик Жумангарин провел совещание со всеми заинтересованными сторонами, по итогам которого «Аграрной кредитной корпорации» было поручено провести реструктуризацию кредитов фермеров, приобретших дождевальные машины, а местному филиалу «Казводхоза» – в течение двух недель подвести воду фермерам.

Фото: Правительство РК

В Иргизском районе, где уже активно проводят обработку полей от саранчи, вице-премьеру продемонстрировали работу дрона-обследователя. В отличие от БПЛА-опрыскивателя посевов, дрон-обследователь дает возможность получить точные данные о местонахождении саранчи, состоянии насекомых после обработки препаратами, новых отрождениях личинок и вегетативном состоянии культур, близ которых они находятся. Именно такие аппараты планирует в скором времени закупить Минсельхоз для специалистов Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов и фитосанитарных инспекторов в регионах.

В целом по Актюбинской области от саранчи планируется обработать 784,4 тыс. га. Из них 533,5 тыс. га – с земли, 250,9 тыс. га – с воздуха. Во все районы доставлены препараты, необходимые для химической обработки. Прибыла в помощь техника из Туркестанской области. Работы по химической обработке уже проводятся в Алгинском, Байганинском, Мугалжарском, Уилском, Темирском, Шалкарском, Иргизском районах. На сегодня в области обработано свыше 11 тыс. га.