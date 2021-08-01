7803 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 803 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 580 379 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 1507,

в городе Алматы – 1535,

в городе Шымкенте – 585,

в Акмолинской области –256,

в Актюбинской области – 251,

в Алматинской области – 334,

в Атырауской области – 415,

в ВКО – 198,

в Жамбылской области – 222,

в ЗКО – 185,

в Карагандинской области – 974,

в Костанайской области – 252,

в Кызылординской области – 201,

в Мангистауской области – 254,

в Павлодарской области – 300,

в СКО – 151,

в Туркестанской области – 183.

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