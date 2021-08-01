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    08:01, 01 Август 2021 | GMT +6

    7803 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 803 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Всего в стране подтверждено 580 379 случаев, из них:

    в городе Нур-Султан – 1507,

    в городе Алматы – 1535,

    в городе Шымкенте – 585,

    в Акмолинской области –256,

    в Актюбинской области – 251,

    в Алматинской области – 334,

    в Атырауской области – 415,

    в ВКО – 198,

    в Жамбылской области – 222,

    в ЗКО – 185,

    в Карагандинской области – 974,

    в Костанайской области – 252,

    в Кызылординской области – 201,

    в Мангистауской области – 254,

    в Павлодарской области – 300,

    в СКО – 151,

    в Туркестанской области – 183.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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