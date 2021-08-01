08:01, 01 Август 2021 | GMT +6
7803 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 803 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 580 379 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 1507,
в городе Алматы – 1535,
в городе Шымкенте – 585,
в Акмолинской области –256,
в Актюбинской области – 251,
в Алматинской области – 334,
в Атырауской области – 415,
в ВКО – 198,
в Жамбылской области – 222,
в ЗКО – 185,
в Карагандинской области – 974,
в Костанайской области – 252,
в Кызылординской области – 201,
в Мангистауской области – 254,
в Павлодарской области – 300,
в СКО – 151,
в Туркестанской области – 183.
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