780 заявок одобрено в Актюбинской области по программе 7-20-25

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Жилищная программа 7-20-25 активно реализуется в Актюбинской области. С начала года по программе было принято 1340 заявок, из них 780 получили одобрение. Об этом рассказала представитель ипотечной компании «Баспана» в ходе ярмарки недвижимости в торговом центре «Керуен сити», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На ярмарке были представлены предложения строительных компаний города, а также здесь актюбинцы получили консультации у банков второго уровня, участвующих в программе.

«Жилищная программа 7-20-25 очень хорошо работает в регионе. С начала года было принято 1340 заявок от актюбинцев, из них одобрено 780. Актюбинская область занимает третье место по республике. У многих, кому отказали, отрицательная кредитная история, отсутствуют пенсионные отчисления. Всего по стране по данной программе было одобрено более 23 тысяч заявок на сумму 263 млрд тенге», - говорит представитель компании «Баспана» Гульнара Дабылова.

В регионе по данной программе работает 8 банков второго уровня, из них 4 банка работают по ускоренному режиму, делая предварительное одобрение на основе всего одного документа - удостоверения личности покупателя.

Большинство актюбинцев, по словам Г. Дабыловой, приобретают жилье в микрорайоне Батыс-2, однако стоимость квадратного метра здесь составляет от 145 тысяч до 190 тысяч тенге, цены растут. В то время в микрорайоне Нур Актобе также можно приобрести жилье по данной программе по цене 120 тысяч тенге за квадратный метр.

«С мая этого года мы сняли ограничения на первоначальный взнос. Теперь тем, у кого не хватает доходов, можно вносить сумму более 20 процентов. Согласно условиям программы, у покупателя жилья не должно быть собственной недвижимости на момент подачи заявления, необходимо внести не менее 20 процентов первоначального взноса от стоимости квартиры, квартира приобретается на первичном рынке - от застройщика», - рассказывает Г. Дабылова.

Узнать о возможностях программы пришла и молодая семья Арыстановых с двумя детьми.

«Мы хотим приобрести 3-комнатную квартиру в «Батыс-2». Однако цены здесь высокие. Минимальная цена за 3-комнатную квартиру площадью 69 квадратов составляет 13 млн тенге», - говорит глава семьи Тохтар Арыстанов.